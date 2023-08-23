Саратовца задержали за кражу деликатесов в Пензе

Житель Саратова попался на краже деликатесов в соседнем регионе. Об этом сообщили в ГУ МВД Пензенской области. Кража была совершена в августе на территории Первомайского района Пензы. С заявлением в полицию обратились сотрудники службы безопасности супермаркета. Вскоре по подозрению был задержан 44-летний житель Саратова.

Мужчина рассказал, что в магазине сложил в корзину одиннадцать кусков сыра и три куска красной рыбы, затем он просто сложил продукты в рюкзак и покинул помещение. На улице его остановил охранник и вызвал полицию. Похищенные продукты были изъяты и возвращены в магазин.

Подозреваемый рассказал, что продукты намеревался продать. Возбуждено уголовное дело о краже. Саратовцу грозит до года тюрьмы. Мужчина подозревается в совершении нескольких аналогичных преступлений в Первомайском районе Пензы.

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