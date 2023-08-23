Саратовцы с начала года выбросили крупногабаритных отходов весом в две Эйфелевы башни

фото: АО Ситиматик

С начала 2023 года на высокопроизводительные мусороперегрузочные станции Саратовского филиала АО «Ситиматик», расположенные в поселках Гуселка и Елшанка, поступило более 20 тыс. тонн крупногабаритных коммунальных отходов. Этот вес можно сравнить с весом двух Эйфелевых башен.

Все крупногабаритные отходы с пяти районов Саратова: Октябрьского, Фрунзенского, Кировского, Волжского и Ленинского, - проходят обработку, измельчаются в специальном шредере, затем уплотненными транспортируются на энгельсский мусоросортировочный комплекс для экологически безопасного захоронения.

Напомним, к крупногабаритным отходам относятся мебель (диваны, шкафы, кресла, стулья), которые утратили товарный вид или не удовлетворяют условиям эксплуатации; остатки стройматериалов от текущего ремонта (обои, напольные покрытия, демонтированные оконные рамы и дверные коробки); сантехника и бытовая техника, выработавшие свой ресурс и т.п. Накопление КГО должно производиться в отдельный отсек или бункер на контейнерной площадке.

В то же время следует различать крупногабаритный и строительный мусор. Вывоз последнего не входит в сферу компетенции регионального оператора по обращению с ТКО и не должен складироваться на площадках для ТКО. Обеспечить вывоз строительных отходов на лицензированный полигон для захоронения должен их собственник. Работа по привлечению к ответственности тех жителей и организаций, которые допускают сброс строительных отходов на контейнерные площадки для ТКО ведется регоператором совместно с органами местного самоуправления.