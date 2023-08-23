Росгвардейцы задержали саратовчанку с 37 свертками мефедрона

В Кировском районе Саратова сотрудниками Росгвардии пресечена деятельность закладчицы наркотиков. Об этом сегодня, 23 августа сообщает региональное ГУ МВД.

Правоохранители обратили внимание на странную активность ранее неоднократно судимой 38 летней гражданки в вечернее время и доставили ее в отдел полиции, где подтвердились подозрения в возможном участии женщины в незаконном обороте наркотиков. У гражданки полицейские обнаружили и изъяли 37 свертков с синтетическими наркотиками общей массой более 31 грамма. Установлено, что партию мефедрона подозреваемая намеревалась сбыть через закладки. Возбуждено уголовное дело.

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