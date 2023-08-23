Саратовская область отправила гуманитарный груз в Сватовский район

Фото: телеграм-канал "Юрий Юрин"

В подшефный Сватовский район с территории Саратовской области отправился очередной гуманитарный груз. Об этом сегодня, 23 августа в своем телеграм-канале сообщает Юрий Юрин. Координаторами формирования и отправки груза выступили Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области и ОГУ «Служба спасения Саратовской области».

В состав груза вошли комплекты дорожных знаков со стойками и креплениями для обозначения въезда и выезда в населенные пункты Сватовского района. С просьбой об их предоставлении в конце июня в адрес Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина обратилась исполняющая обязанности главы администрации Сватовского района ЛНР Людмила Русанова. Дорожные знаки были изготовлены на одном из предприятий города Энгельса в качестве гуманитарной помощи.

Помимо этого, в Сватовский район отправилась геральдическая продукция - флагштоки, древки и гербы, а также художественная литература – собрания сочинений российских писателей и другие книги, предоставленные неравнодушными жителями Саратова для образовательных учреждений подшефного района.

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