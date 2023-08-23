Грачев: в Балаково в небе летал фермерский легкомоторный самолет

фото: Типичный Балаково

Грачев: в Балаково в небе летал фермерский самолет. Глава Балаковского района развеял сомнения жильцов по поводу летательного аппарата над городом в своем телеграм-канале.

Сегодня утром, 23 августа, в Балаково очевидцы заметили в небе объект, похожий на небольшой самолет или БПЛА самолетного типа. Ролик очевидцы опубликовали в городском сообществе «Типичный Балаково». В комментариях многие балаковцы определили неопознанный объект как легкомоторный самолет или же «кукурузник». Глава района Сергей Грачев дал комментарий по поводу выложенных кадров.

—В социальных сетях появилась видеозапись с неопознанным летательным объектом, который кружит над вокзалом города Балаково. Сотрудниками Го и ЧС данная информация оперативно доведена до правоохранительных органов. Проводится проверка. Спустя некоторое время чиновник разместил следующую информацию:

— По данным ЕДДС, в небе рядом с Балаково летал самолет одного из фермеров, который обрабатывал поля, угрозы населению нет, — высказался Грачев.