Николай Панков анонсировал открытие территории мельницы Рейнеке для посетителей

Николай Панков на мельнице Рейнеке

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV» рассказал о том, что отремонтируют и построят на территории мельницы Рейнеке. По его словам, там получится уникальный, интересный жителям и гостям города квартал.

— С саратовскими краеведами побывали на территории мельницы Рейнеке. Повод важный. Началась реализация проекта саратовских инвесторов по развитию этого исторического квартала. Долгое время проект был без движения. Работы начались после того, как с ним ознакомился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Старинные здания паровой мельницы, административного корпуса и мучных складов долго были закрыты для посещения. Социально ответственный бизнес решил открыть территорию для людей. Теперь здания отремонтируют и сделают частью общественного пространства, привлекательного для жителей, туристов и бизнеса.

Здесь будет деловой центр, гостиница, аквацентр с открытым бассейном, колесо обозрения с видом на Волгу. Часть территории освобождается от строений, это позволит расширить набережную.Получится уникальный квартал, где история встречается с современностью. Его захотят увидеть многие жители и гости Саратова. При этом будет импульс и для развития городской экономики.

Работы предстоит много. Чтобы не терять время, параллельно с проектными изысканиями расчищают территорию и вывозят мусор. Идет ремонт фасада офисного здания, выходящего на ул. Чернышевского. В зиму надо закрыть контур мельницы, чтобы можно было приступить к внутренним работам.

Обещали помочь и краеведы. Они проконтролируют сохранность исторических элементов при ремонте зданий, - отметил Панков.