Бастрыкин поручил проверить информацию о пристающих к отдыхающим на пляже мигрантах в Вольске

Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту поведения мигрантов на одном из пляжей в Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба федерального главка.

Ранее я ряде телеграм-каналов сообщалось, что на общественном пляжа в Вольске мигранты напились и приставали к отдыхающим.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления по Саратовской области Дмитрию Костину организовать проверку по факту противоправных действий мигрантов и доложить об установленных обстоятельствах.

Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.