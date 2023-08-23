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НовостиОбщество23 августа 2023 9:48

Бастрыкин поручил проверить информацию о пристающих к отдыхающим на пляже мигрантах в Вольске

В поле зрения Александра Бастрыкина попали пьяные мигранты, пристававшие к отдыхающим в Вольске
Елена Маркелова
Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства

Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту поведения мигрантов на одном из пляжей в Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба федерального главка.

Ранее я ряде телеграм-каналов сообщалось, что на общественном пляжа в Вольске мигранты напились и приставали к отдыхающим.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления по Саратовской области Дмитрию Костину организовать проверку по факту противоправных действий мигрантов и доложить об установленных обстоятельствах.

Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.