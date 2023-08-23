Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 августа 2023 9:39

В Саратове парламентарии приняли новые меры поддержки для детей-сирот

Теперь дети сироты смогут пользоваться социальной ипотекой как до, так и после оформления самого ипотечного займа
Евгений Бадиков
Александр Бурмак. фото: Саратовская областная Дума

Александр Бурмак. фото: Саратовская областная Дума

В Саратове парламентарии приняли новые меры поддержки для детей-сирот. Сегодня, 23 августа, на очередном, семнадцатом заседании Саратовской областной Думы парламентарии приняли решение поддержать законопроект, разработанный председателем комитета по ЖКХ Александром Бурмаком.

По словам Бурмака, в данный момент по законодательству, если у сироты имеется долг за ЖКУ от 6 месяцев и более, то это свидетельствует о наличии трудной жизненной ситуации, в результате чего с сиротой продлевается договор спецнайма еще на 5 лет.

— На практике же долг зачатую образуется не по вине сироты. Теперь, если нет судебного решения, то не будет и документально подтвержденной «трудной жизненной ситуации», и сирота сможет приватизировать жилье по договору соцнайма, — пояснил глава комитета. Другой закон дает сиротам право воспользоваться социальной ипотекой как до получения ипотечного займа, так и после его оформления. Ранее для получения компенсации части затрат по ипотеке нужно было сначала встать на соответствующий учёт, а потом оформлять кредит.