Александр Бурмак. фото: Саратовская областная Дума

В Саратове парламентарии приняли новые меры поддержки для детей-сирот. Сегодня, 23 августа, на очередном, семнадцатом заседании Саратовской областной Думы парламентарии приняли решение поддержать законопроект, разработанный председателем комитета по ЖКХ Александром Бурмаком.

По словам Бурмака, в данный момент по законодательству, если у сироты имеется долг за ЖКУ от 6 месяцев и более, то это свидетельствует о наличии трудной жизненной ситуации, в результате чего с сиротой продлевается договор спецнайма еще на 5 лет.

— На практике же долг зачатую образуется не по вине сироты. Теперь, если нет судебного решения, то не будет и документально подтвержденной «трудной жизненной ситуации», и сирота сможет приватизировать жилье по договору соцнайма, — пояснил глава комитета. Другой закон дает сиротам право воспользоваться социальной ипотекой как до получения ипотечного займа, так и после его оформления. Ранее для получения компенсации части затрат по ипотеке нужно было сначала встать на соответствующий учёт, а потом оформлять кредит.