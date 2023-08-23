Сотрудники банка спасли пенсионерку от мошенников в Саратове

Фото: Архив КП

В Саратове сотрудники банка проявили бдительность и спасли сбережения двух пенсионерок. Об этом сегодня, 23 августа сообщает региональное ГУ МВД.

Жительнице Заводского района позвонили неизвестные и сообщили, что кто-то пытается оформить на неё кредит в размере 400 тысяч рублей, и чтобы обезопасить себя нужно отправиться в банк для получения «встречного» кредита. В оформлении кредита в нескольких финансовых организациях ей отказали, а в отделении на улице Московской работники банка заподозрили неладное и убедили прекратить общение с незнакомцами, вызвав полицейских.

Очередной жертвой злоумышленников едва не стала и 82-летняя пенсионерка из Октябрьского района Саратова. Она намеревалась перевести на счета неизвестных 2,7 миллиона рублей, и лишь после профилактических бесед делать этого не стала.

За активное участие в противодействии мошенникам сотрудникам банка вручили благодарственные письма. Полицейские отметили, что уберечь представителей старшего поколения от необдуманных поступков, можно лишь объединив усилия.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.