В Саратове ребёнку выплатят компенсацию за наезд электросамоката

Фото: архив КП
В Саратове девушка на электросамокате, сбившая ребенка будет обязана выплатить компенсацию. Об этом сегодня, 23 августа сообщает пресс-служба Кировского районного суда.
Происшествие случилось 4 июня прошлого года, вечером напротив дома № 94 на пешеходной зоне на улице Чернышевского, 19-летняя девушка на электросамокате сбила шестилетнего мальчика. Ребёнка госпитализировали.
С целью защиты прав ребёнка прокуратура обратилась в Кировский районный суд Саратова с исковым заявлением о взыскании в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда в размере 30 тысяч рублей.
Суд удовлетворил иск. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.
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