фото: Саратовская областная Дума

В Саратовской области отремонтируют в два раза больше детских садов. Об этом стало известно сегодня, 23 августа, в ходе очередного заседания Саратовской областной Думы.

По словам губернатора Романа Бусаргина, после приятных депутатами поправок в бюджет, дополнительные средства направят на реализацию национальных проектов, инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным, укрепление и развитие социальной сферы, решение вопросов, которые обсуждались на встрече с главой государства.

В первую очередь, это ведет к двукратному увеличению объемов региональной программы ремонта детских садов, на что направлено дополнительно 200 миллионов рублей. Уже в этом году будут отремонтированы 200, а не 100 дошкольных учреждений.