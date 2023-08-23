Многодетным семьям Саратовской области будут компенсированы зарплаты на обучение детей в техникумах

Законопроект, инициированный главой региона Романом Бусаргиным, принят единогласно в двух чтениях
На сегодняшнем заседании Саратовской областной Думы принята мера поддержки в адрес многодетных семей региона. Согласно ей детям из таких семей будет частично компенсировано обучение в учреждениях среднего профессионального образования.
Мера предполагает возврат половины суммы, затраченной на обучение родителям, чьи дети очно на коммерческой основе учатся в учреждениях СПО в Саратовской области.
Законопроект, инициированный главой региона Романом Бусаргиным, принят единогласно в двух чтениях.