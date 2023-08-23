«Палитра ремесел»: в Саратове VI фестиваль привлек более 15 тысяч посетителей

Фото: Министерство экономического развития СО

В Саратове прошел VI Всероссийский фестиваль «Палитра ремесел». Как сегодня, 23 августа, сообщает Минэкономразвития Саратовской области, арт-ярмарку и площадки фестиваля за три дня посетили более 15 тысяч человек. Трансляция событий фестиваля проходила и в онлайн формате, к ней присоединились порядка 2 тысяч пользователей. В мастер-классах приняли участие более 700 человек.

Фестиваль расположился на улице Волжской и проспекте Столыпина. В этом году 450 мастеров и художников из 28 регионов России и Казахстана представили жителям и гостям региона сотни наименований изделий ручной работы. На главной сцене праздника прошли выступления творческих коллективов, конкурсы и модный показ от современных дизайнеров одежды и аксессуаров. Вдоль парка "Липки" была организована художественная галерея. Все дни работы фестиваля шли народные гулянья, вечерки, играла фольклорная музыка. Реконструкторы знакомили саратовцев с бытом средневековых кочевников и воинов. Гости могли сделать памятные снимки в специально организованных фотозонах.

Мероприятие было организовано в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.