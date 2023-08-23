фото: Пресс-служба Саратовской областной Думы

Саратовские депутаты приняли решение выделить новые льготы для ветеранов ВОВ. Об этом стало известно сегодня, 23 августа, в ходе очередного заседания Саратовской областной Думы.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин внес на рассмотрения два законопроекта. Согласно их тексту, лица, награжденные знаком «Житель осажденного Сталинграда» получат дополнительные льготы.

В случае, если такой гражданин признан инвалидом вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин, он получит 50 процентов компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе на совместно проживающих с ним членов семьи.

Также у награжденных этим знаком, которые по федеральному законодательству приравниваются к ветеранам Великой Отечественной войны, появилось право на единовременную выплату на частичное возмещение расходов, связанных с газификацией жилого дома.