Саратовские больные с целиакией буду получать по 5 тысяч рублей ежемесячно

С принятием сегодняшнего закона мера поддержки распространится и на девятерых взрослых пациентов, живущих в нашей области

Жители Саратовской области, больные целиакией, будут получать ежемесячные выплаты. Тематический законопроект принят в ходе сегодняшнего заседания регионального парламента в двух чтениях.

Данная инициатива принадлежит губернатору Роману Бусаргину. Уточняется, что прежде право на ежемесячную выплату в пять тысяч рублей имели родители, воспитывающие детей с целиакией.

С принятием сегодняшнего закона мера поддержки распространится и на девятерых взрослых пациентов, живущих в нашей области.