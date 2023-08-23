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НовостиОбщество23 августа 2023 8:39

Саратовские больные с целиакией буду получать по 5 тысяч рублей ежемесячно

Областная Дума приняла решение о назначении ежемесячных выплат больным целиакией в размере 5 тысяч рублей
Елена Маркелова
С принятием сегодняшнего закона мера поддержки распространится и на девятерых взрослых пациентов, живущих в нашей области

С принятием сегодняшнего закона мера поддержки распространится и на девятерых взрослых пациентов, живущих в нашей области

Жители Саратовской области, больные целиакией, будут получать ежемесячные выплаты. Тематический законопроект принят в ходе сегодняшнего заседания регионального парламента в двух чтениях.

Данная инициатива принадлежит губернатору Роману Бусаргину. Уточняется, что прежде право на ежемесячную выплату в пять тысяч рублей имели родители, воспитывающие детей с целиакией.

С принятием сегодняшнего закона мера поддержки распространится и на девятерых взрослых пациентов, живущих в нашей области.