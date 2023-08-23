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НовостиОбщество23 августа 2023 8:28

Парламентарии приняли поправки, ужесточающие наказания за административные правонарушения

Источник:kp.ru
"Действующие штрафы не решают своей задачи, в связи с этим считаю, что повышение размера штрафа – разумная мера для недобросовестных граждан"

"Действующие штрафы не решают своей задачи, в связи с этим считаю, что повышение размера штрафа – разумная мера для недобросовестных граждан"

Депутаты Саратовской областной Думы приняли поправки, разработанные городскими депутатами в Закон Саратовской области об административных правонарушениях на территории региона.

Предполагается изменение размера штрафов за безбилетный проезд, расклейку объявлений на муниципальных объектах, неочистку крыш от снега и наледи, а также установление административной ответственности за отсутствие крышек люков, нарушение правил обустройства мест накопления ТКО.

«Законопроект прошел всестороннее обсуждение на заседаниях рабочих групп и заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. Разработчики учли большую часть предложений по тексту законопроекта, которые поступили в ходе его обсуждения. На мой взгляд, действующие штрафы не решают своей задачи, в связи с этим считаю, что повышение размера штрафа – разумная мера для недобросовестных граждан», - отметил депутат Саратовской областной Думы (фракция «Единая Россия») Евгений Ковалев.