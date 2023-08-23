Депутаты Саратовской Облдумы внесли поправки в региональный бюджет

Дополнительные расходы социально ориентированы

Сегодня в ходе очередного заседания Саратовской областной Думы приняли поправки в областной бюджет. Допрасходы социально ориентированы. Основная часть финансирования была найдена при поддержке президента России Владимира Путина и председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Среди значимых поправок можно выделить:

свыше 1,2 миллиардов рублей на досрочное завершение строительства и оснащение областного противотуберкулезного диспансера в Саратове;

свыше 800 миллионов рублей на обустройство индустриального парка;

более 700 миллионов рублей на завершение расселения граждан из аварийного жилья в Летном городке Энгельса;

почти 600 миллионов рублей на завершение строительства пристройки к школе №66 в Саратове и школы в микрорайоне Ласточкино;

310 миллионов рублей на обеспечение инфраструктурой земельных участков для многодетных семей в Саратове и Энгельсе;

200 миллионов рублей на ремонт дошкольных учреждений.