Спор из-за машиноместа в Саратове закончился избиением женщины

Фото: архив КП

Житель Гагаринского района подозревается в нанесении побоев, об этом сегодня, 23 августа сообщает региональное ГУ МВД. В полицию 8 августа с заявлением обратилась 47-летняя жительница села Клещевка Гагаринского района. Она сообщила, что 6 августа у дома по улице Советская у нее произошел конфликт с соседом из-за машиноместа. Мужчина возмущался тем, что она якобы заняла его парковочное место и загородила проезд во двор, требуя немедленно убрать авто. После недолгой словесной перепалки агрессор пустил в ход кулаки.

Эксперты зафиксировали телесные повреждения на теле женщины - кровоподтеки на груди и плече. Подозреваемым оказался 37-летний, нигде не работающий, ранее судимый за убийство и кражи мужчина.

Подразделением дознания ОП №8 в составе УМВД России по г. Саратову возбуждено уголовное дело о нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.

Подозреваемому избрана мера принуждения – обязательство о явке.

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