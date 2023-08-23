В ЛНР отправили очередной гуманитарный груз

Пункты сбора и комплектации гуманитарных грузов открыты во всех отделениях партии, во всех районах Саратовской области

Саратовское отделение партии «Единая Россия» вместе с волонтерами отправили 10 тонн гуманитарного груза для медицинского госпиталя в Луганской Народной Республике

Сбор гуманитарной помощи был инициирован секретарем регионального отделения партии, депутатом Госдумы Николаем Панковым.

Данный гуманитарный груз предназначался для госпиталя в Луганской Народной Республике, в котором проходят лечение бойцы с передовой. 10 тонн самого необходимого: белье, бытовая химия, средства гигиены, средства реабилитации и лекарства, а также продукты питания с большим сроком хранения. Все это было собрано активистами и депутатами всех уровней от партии «Единая Россия».

В госпитале работают врачи и медсестры из Саратовской области. Медицинская сестра Наталия К. рассказала о работе в госпитале и передала слова благодарности жителям области за оказанную помощь от бойцов, проходящих лечение в госпитале.

«Данная гуманитарная помощь была, как никогда нужна именно здесь. Здание не совсем соответствует требованиям для военного госпиталя. Поэтому требовалось иногда самое элементарное. Огромное спасибо всем жителям области и партии «Единая Россия» за оказанную помощь от коллектива госпиталя и особенно от бойцов, проходящих здесь лечение. Есть здесь и наши земляки из Саратовской области. Им важно внимание и поддержка из тыла, осознание, что их ждут, а подвиги их не будут забыты», - отметила Наталия К.

Напомним, что пункты сбора и комплектации гуманитарных грузов открыты во всех отделениях партии, во всех районах Саратовской области.