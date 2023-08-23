Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика23 августа 2023 7:16

Александр Маркелов из Вольска погиб в ходе СВО в Запорожской области

Сегодня в Вольском районе проходит церемония прощания с военнослужащим Александром Маркеловым
Елена Маркелова
Доброволец погиб 20 июля 2023 года

Доброволец погиб 20 июля 2023 года

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Саратовской области Александр Маркелов. Трагическую новость сообщил глава Вольского района Андрей Татаринов.

Чиновник уточнил, что наш земляк мужественно сражался и героически погиб в Запорожской области в боях за поселок Работино.

Александр Маркелов родился на Урале. Его детство и юность прошли в Вольске. Здесь он окончил школу N 5, получил профессию водителя.

В апреле 2023 года он добровольцем вступил в отряд «Шторм». Погиб 20 июля 2023 года.