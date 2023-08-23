В Октябрьском районе Саратова отключили холодную воду

Фото: архив КП
ООО «КВС» сегодня, 23 августа, сообщает об ограничении холодного водоснабжения в Октябрьском районе для устранения повреждения на водопроводе на улице Беговая, 13.
Вода будет отсутствовать у абонентов улиц: Беговая от улицы Степана Разина до Большой Садовой;
1-я Беговая от Степана Разина до Большой Садовой и на Большой Садовой, 68/78, 82/90.
Работы планируется закончить к 20.00.
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