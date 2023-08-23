Министерство образования Саратовской области объявило о начале учебного года

Фото: Архив КП
Министерство образования Саратовской области сегодня, 23 августа, дало комментарий по вопросу начала нового учебного года.
По информации министерства, 1 сентября во всех школах региона пройдут торжественные линейки. Учебный процесс начнется в штатном режиме. Дистанционное обучение вводить не планируется.
При организации обучения образовательного процесса будет использован опыт, накопленный во время пандемии.
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