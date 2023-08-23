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В Саратове простятся с Заслуженным врачом России Владимиром Турковским. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью СГМУ имени Разумовского. В Саратове, 21 августа, после продолжительной и тяжелой болезни скончался 67-летний доцент кафедры детской хирургии Владимир Турковский. Хирург был удостоен звания

«Заслуженный врач России» в 2010 году.

Турковский родился 21 января 1957 году в Крыму, в семье военного. Его детство и юность прошли в Саратовского области. В 1974 году Турковский поступил на педиатрический факультет Саратовского государственного медицинского университета и с успехом окончил его в 1980 году, где и продолжил свою деятельность.

Сегодня, 23 августа, в траурном зале VI корпуса УКБ № 1 имени Миротворцева состоится церемония прощания с врачом.