Темп роста зарплаты в Саратовской области составил 114,1%

Фото: архив КП

Министерство экономики области сегодня, 23 августа, сообщает о продолжении работы по реагированию на обращения граждан через систему мониторинга социальных сетей «Инцидент-менеджмент». Уже отработано более 1500 сообщений. Актуальными темами для жителей области остаются ценообразование на продукты питания, оплата труда в регионе.

По данным статистики на 14 августа текущего года стоимость минимального набора продуктов питания по области составила 5116,7 рублей. Это третье место по минимальной стоимости в ПФО.

Среди регионов ПФО Саратовская область имеет самый низкий уровень цен по ржаному и ржано-пшеничному хлебу, маргарину, луку и яблокам.

Уровень потребительских цен в области стал ниже, чем в аналогичную дату прошлого года на некоторые группы товаров. Например, масло подсолнечное по сравнению с августом прошлого года снизилось в цене на 11,4%, лук - на 9,9%, мука пшеничная – на 7,1%, пшено – на 6,7%, чай черный – на 2,9%, молоко – на 2,5%, картофель – 2,4%, вермишель – на 2,1%, яблоки – на 1,4%, масло сливочное – на 1,3%, карамель и соль – на 1,1%.

Средняя заработная плата по полному кругу предприятий по итогам первого полугодия текущего года составила 47 124 рубля с темпом роста 114,1%.

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