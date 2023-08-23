За ремонт тротуаров в Заводском районе Саратова заплатят пять миллионов рублей

Фото: Администрация МО "Город Саратов"

Администрация муниципального образования «Город Саратов» объявила аукцион на выполнение работ по ремонту тротуаров, расположенных на территории Заводского района. Подрядчику необходимо будет произвести работы на улице Огородная у школы №106, улице Проточная - от Огородной до Ростовской, и улице Усиевича на подходе к школе №22. Начальная цена 5 458 052 рублей. Дата окончания подачи заявок - 30 августа.

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