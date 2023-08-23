«ЭнергосбыТ Плюс» наградил победителей акции «На дачу с удачей!»

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В клиентских офисах «ЭнергосбыТ Плюс» Саратова и Балакова состоялось награждение победителей летней акции «На дачу с удачей!». В ней приняли участие более 6000 клиентов, которые внесли рекомендуемый платеж за июль и август и не имели задолженности на момент подведения итогов акции.

Победители, которые были определены при помощи генератора случайных чисел, стали обладателями робота-пылесоса, парогенератора, смарт-часов, кухонных электронных весов и другой бытовой техники.

«Выиграть приз было неожиданно и очень приятно. Долги за коммунальные услуги я не коплю, видимо, это и привлекло удачу. Спасибо компании за подарок!» - поделился эмоциями один из счастливчиков.

«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о важности своевременной оплаты счетов за теплоресурсы. От этого зависит проведение ремонтов на ТЭЦ, ГРЭС, котельных и трубопроводах, а значит, качество подготовки городов к зиме и своевременное вступление в отопительный сезон.

Для удобства своих клиентов энергокомпания рекомендует оплачивать без комиссии:

• в мобильном приложении «ЭнергосбыТ+»;

• в Личном кабинете на https://saratov.esplus.ru/;

• на сайте https://saratov.esplus.ru/ в разделе «Онлайн-сервисы»;

• в банкоматах АО «Почта Банк»;

• в личном кабинете в ГИС ЖКХ.

Кроме того, пользователи онлайн-сервиса «ЭнергосбыТ+» теперь могут оплатить коммунальные услуги с помощью системы быстрых платежей (СБП). Функция доступна для клиентов – физических лиц как в веб-версии, так и в мобильном приложении. Новый способ оплаты позволяет быстро внести платеж, так как, в отличие от оплаты картой, он не требует вводить дополнительные данные.