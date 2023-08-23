Саратовские чиновники обещают очищать акваторию Волгу вдоль Набережной чаще

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Саратовские чиновники обещают очищать Волгу вдоль Набережной чаще. Об этом сообщает телеграм-канал Время Саратовское Z.

Из-за многочисленных обращений жителей региона по вопросу состояния акватории Волги вдоль Набережной Космонавтов Саратова губернатор Роман Бусаргин поручил профильным ведомствам представить предложения по очистке реки от водорослей.

- По информации регионального Гидрометцентра в летний период при температуре воды от + 20 градусов и выше происходит наиболее интенсивное развитие водной растительности. Это естественный процесс. Наиболее высокая температура Волгоградского водохранилища достигается со второй декады июля по вторую декаду августа. Этот же период времени наиболее благоприятен для работ по удалению водной растительности, – рассказал министр природных ресурсов и экологии Константин Доронин.

В июле этого года специалистами проводились работы по расчистке акватории Волгоградского водохранилища вдоль набережной Саратова. До конца августа проведут дополнительные работы по расчистке акватории водохранилища от водной растительности и мусора.