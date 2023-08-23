фото: Администрация Энгельсского района

В преддверии Дня города Энгельса на маршрут вышел праздничный троллейбус. Об этом сообщает Администрация Энгельсского района.

Вчера, 22 августа, на троллейбусный маршрут Энгельс-Саратов №109 традиционно вышел украшенный к Дню Города Энгельса троллейбус

В салоне звучит музыка, на бортах внутри и снаружи размещены тематические праздничные постеры, фотографии старого и нового Энгельса.

- Каждый год жители с удовольствием и большой радостью ездят на праздничном маршруте. Именно в эту неделю отмечается самый большой поток пассажиров, - отметил Альберт Вереникин, проработавший на предприятии более 10 лет. Напомним, что в прошлом году его имя было занесено на районную Доску Почета.

- Приближается 276-летие нашего города. Для нашей семьи это двойной праздник, так как он совпадает с днем рождения моей любимой мамы. Желаю процветания нашему городу, здоровья и всех благ, мирного неба над головой, - поздравила покровчан одна из частых пассажирок троллейбуса Римма Валитова.

Праздничный троллейбус будет обслуживать энгельсских пассажиров по 27 августа включительно.