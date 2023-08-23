фото: Архив КП

В Саратове отключения воды продлились еще на день. Об этом информирует пресс-служба ООО "КВС".

Сегодня, 23 августа, ориентировочно до 14 часов продлятся на улице Гвардейской, из-за чего без воды останутся жители домов № 9а, 11 и 11а.

Кроме того, до 17 часов ограничат холодное водоснабжение улиц Вознесенская (участок от Челюскинцев до Московской), Тулупной (дом № 14), Московской (нечетная сторона от Вознесенской до Чернышевского), Чернышевского (нечетная сторона от Московской до Соляной), Соляной (от Мичурина до Чернышевского).