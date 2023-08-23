Губернатор Бусаргин почтил память саратовцев-участников Курской битвы

"Легендарное сражение – символ доблести и единства нашего народа, по праву занимает особое место в истории нашей страны"

Сегодня Россия отмечает восьмидесятилетие победы в Курской битве. Она стала окончательным переломом в Великой Отечественной войне.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выступил в этой связи с обращением к землякам. Глава региона назвал Курскую битву легендарным сражением, символом доблести и единства нашего народа.

- 50 дней и ночей советские солдаты сражались за родную землю. Среди них – саратовцы, наши деды и прадеды. Благодаря мужеству и отваге бойцов враг был разбит, наша армия продолжила наступление до полного разгрома нацизма.

В этот день мы склоняем головы перед теми, кто не вернулся с полей сражений. Говорим спасибо героям, ветеранам, труженикам тыла - всем, кто принес победу! Вечная память героям! - обратился саратовский губернатор.