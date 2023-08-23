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Володин предложил саратовским школам предоставлять ученикам возможность ранней профориентации. Об этом сообщает ТГ-канал сторонников Вячеслава Володина «Володин.Саратов».

Спикер Госдумы Володин осмотрел несколько школ в Балтае и Петровске, которые претендуют на включение в программу капитального ремонта на будущий год. Володин предложил каждой школе проработать свой вариант развития и дать возможность ученикам получать дополнительное образование по различным направлениям.

В качестве примера политик привел подшефный «Лицей-интернат 64», где дети получают дополнительное образование по нескольким направлениям.

- Вот в Саратове создали предуниверсарий. Предложили направления: медицина будущего, биотехнологии, робототехника, культура, программирование. И дальше уже под эти задачи строим обучение, заключив контракт с преподавателями ведущих вузов Саратовской области.. Мы начали заниматься профориентацией с учетом того, чтобы максимальное количество выпускников оставалось в регионе – вот такой подход, – отметил Володин.