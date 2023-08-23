В Красном Октябре под Саратовом отключили газ в доме

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования

Вольская межрайонная прокуратура начала проверку отсутствия газа в доме, расположенном в поселке Красный Октябрь Вольска. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В прокуратуре уточнили, что об инциденте узнали из публикации СМИ.

По предварительным данным, при проведении плановых работ на газоразводящих сетях была выявлена негерметичность на внутридомовых сетях газоснабжения. Это стало причиной приостановления поставки газа в дом, чтобы не допустить аварийной ситуации.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.