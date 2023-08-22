Саратовским водителям напомнили о правилах пересечения железнодорожных переездов и раздали флажки с российским триколором

Фото: ПривЖД

В Саратове прошла профилактическая акция «Внимание, переезд!», приуроченная ко Дню Государственного флага России. Её провели активисты совета молодежи Приволжской магистрали с целью привлечения внимания водителей к проблеме безопасности в местах пересечения автомобильных и железных дорог.

Для проведения профилактики был выбран железнодорожный переезд на станции Примыкание в Заводском районе Саратова. Каждые сутки через него проезжают более 15 тыс. автомобилей и 140 поездов. Переезд оборудован звуковой и световой сигнализацией, полуавтоматическими шлагбаумами и устройствами заграждения.

Железнодорожники напомнили водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и последствиях столкновений с подвижным составом. Всем участникам акции раздали тематические листовки, автовизитки и флажки с российским триколором.

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Приволжская железная дорога призывает водителей быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

Напомним, что согласно статье 12.10 КоАП РФ нарушение правил движения через железнодорожные пути влечёт наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трёх до шести месяцев.

Фото: ПривЖД