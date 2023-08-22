Фото: архив КП

В Саратове пенсионерка перевела мошенникам почти 6 миллионов рублей. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает городское управление МВД.

По данным ведомства, 17 июля женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. По словам собеседника, на горожанку якобы пытаются повесить кредит. Для сохранения своих сбережений ей посоветовали снять со счета 570 тысяч рублей и перевести на «безопасный счет».

Женщина последовала инструкциям, но на этом звонки неизвестных не прекратились. На протяжении месяца пенсионерка перечисляла звонившим сбережения и кредитные деньги. Всего она перевела 5,77 миллиона рублей.

Только недавно пенсионерка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Сотрудники МВД завели уголовное дело.

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