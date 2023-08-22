Награждение Костина

Главу Саратовского минздрава Олега Костина наградили медалью Федора Гааза. Об этом сообщает министр здравоохранения Саратовской области в своем телеграм-канале.

Соответствующий приказ утвержден руководством ФСИН России. В документе указаны заслуги награжденного, где, в том числе, говорится о его большом вкладе в развитие здравоохранения уголовно-исполнительной системы РФ.

Награду Костину вручил начальник-врач ФКУЗ "Медико-санитарная часть №64 ФСИН" Антон Добло.

— Медаль Федора Гааза - ведомственная награда вручается медицинским работникам пенитенциарной системы России за достижение высоких результатов в оказании лечебно-профилактической помощи лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Благодарю руководство ведомства за высокую оценку нашего сотрудничества. Всегда готовы оказать помощь, наше взаимодействие будет продолжено, — высказался Костин.