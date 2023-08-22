Фото: Архив КП

В Энгельсском районе конфликт между сельчанами обернулся уголовным делом. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает региональное управление МВД.

В селе Воскресенка в полицию обратился 49-летний мужчина. По его словам, 5 августа возле его дома произошел конфликт с 59-летним соседом.

Старший односельчанин пригрозил убить оппонента, при этом свои намерения подтвердил ружьем.

Подозреваемого задержали полицейские, на него завели уголовное дело, ружье изъяли.

Сельчанина ждет суд, ему грозит до двух лет колонии.

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