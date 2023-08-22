фото: Пресс-служба Саратовской таможни

Саратовские таможенники задержали контрафактных товаров на 29 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Саратовской таможни.

Сотрудниками мобильной группы саратовской таможни остановили автомобиль, следовавший из Кыргызской Республики в Российскую Федерацию. При осмотре грузового прицепа найдено 2 млн. 96 тыс. бритвенных лезвий с маркировкой московской компании «Rapira», а также 384 пары обуви, 198 женских леггинсов и ряд других товаров с логотипами известных брендов.

Для проверки оригинальности перевозимой продукции сотрудники таможни приняли решение о проведении таможенного досмотра. Согласно заключению экспертизы, представленные образцы товаров «лезвия», «обувь» «легинсы» не соответствуют требованиям, предъявляемым к оригинальной продукции известных брендов.

Ущерб оценивается в 28,8 млн рублей.