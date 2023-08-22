Фото: архив КП

Нехватка топлива в Саратовской области: Минпром опроверг информацию. Об этом сегодня, 22 августа, сообщили в региональном министерстве промышленности и энергетики.

Как пояснили в минпроме, ссылаясь на данные компаний «Саратовнефтепродукт» и «Лукойл-Югнефтепродукт», топливо на их заправках имеется в достаточном количестве и доставляется без каких-либо сложностей.

Однако, в министерстве дополнили, что на заправках, которые расположены рядом с соседними регионами, отметили повышенный спрос.

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