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Саратовские полицейские получат новые автомобили для участковых и ППС. Об этом стало известно сегодня, 22 августа, в ходе заседания комитета Саратовской областной Думы по бюджету.

В Саратовской области из регионального бюджета выделят 39,4 миллиона рублей на помощь полиции. По словам заместителя начальника правительственного управления по взаимодействию с правоохранительными органами Сергей Великанов, деньги направят на покупку машин для участковых в районах и передвижного пункта полиции.

Депутат Алексей Антонов («Единая Россия») добавил, что депутаты заинтересованы в хорошей работе участковых.