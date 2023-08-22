Фото: Архив КП

В Саратовской области в этом году планируют посадить 4 тысячи гектаров леса. Об этом сегодня, 22 августа, на брифинге рассказал первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Трошин.

По словам чиновника, 75% работ по восстановлению леса, запланированных на 2023 год, выполнена.

Уже посадили 1,75 тысяч гектар хвойных и 50 гектар ясеня. Сейчас землю готовят к осенним посадкам.

Как подчеркнул Трошин, большая часть лесов в нашем регионе состоит из дуба черешчатого и сосны обыкновенной. Кроме того, в регионе растут ясень зеленый, клен, рябина, береза.

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