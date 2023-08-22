Бусаргин вручил боевые награды отличившимся в СВО саратовцам

Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Губернатор Роман Бусаргин вручил боевые награды саратовским военным. Медали за проявленный в спецоперации героизм наши земляки получили в День Государственного флага России в Парке Победы.

Медалями «За отвагу» награжден младший сержант Р.Усачев. Военнослужащий не допустил прорыва опорного пункта военнослужащими ВСУ. Медалью такого же достоинства за отражение атаки диверсионно-разведывательной группы на тыловую колонну отмечен ефрейтор А.Дмитриев. Рядовой А.Гулуев вынес раненого бойца с поля боя и за подвиг тоже удостоен медали «За отвагу».

Медаль Жукова получил ефрейтор А.Новиков. Боец уничтожил несколько единиц вражеской техники, выявил диверсионно-разведывательные группы противника. Кроме этого, саратовский ефрейтор помогал эвакуировать мирное население из зоны боевых действий.