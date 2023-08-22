Дом купца Санина в Саратове получил предмет охраны

Подлежат сохранению форма крыши, вид отделки стен (открытым кирпичом), форма и габариты угловых аттиков и другое

Для здания в Саратове на улице Горького утвержден предмет охраны. В профильном комитет подчеркнули, что дом построен в 19 веке.

Объект культурного наследия, получивший предмет охраны, находится в Саратове (улица Горького, дом 30). Владельцем этого здания был купец Поликарп Санин, который в 1874 году начал строительство большого доходного дома. В этом строении впоследствии разместилась комфортабельная гостиница «Европа».

Как уточнили в ведомстве, подлежат сохранению форма крыши, вид отделки стен (открытым кирпичом), форма и габариты угловых аттиков, их декоративное оформление в виде имитации парапетных башенок, аттики по центру фасадов с нишами, а также оконные проемы с декором в виде сандриков, оформление навеса над одним из входов. Предметом охраны также признаны своды Монье и крестовые своды внутри здания, лестница с рельефным рисунком.