Фото: архив КП
В Ленинском районе Саратова отключили холодную воду. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает Телеграм-канал «Саратов-коммунальный».
Ориентировочно до 20:00 холодное водоснабжение отключили абонентам домов на улице Гвардейская, 9а, 11, 11а.
Причина отключения – повреждения на водопроводе по адресу улица Гвардейская, 9а.
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