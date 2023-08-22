Фото: архив КП

В Ленинском районе Саратова отключили холодную воду. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает Телеграм-канал «Саратов-коммунальный».

Ориентировочно до 20:00 холодное водоснабжение отключили абонентам домов на улице Гвардейская, 9а, 11, 11а.

Причина отключения – повреждения на водопроводе по адресу улица Гвардейская, 9а.

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