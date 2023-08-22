Фото: архив КП

В Татищевском районе девушка опрокинулась на легковушке: автомобиль загорелся. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает администрация Татищевского района.

Происшествие произошло вчера, 21 августа, в 15:10 на трассе между селами Мизино-Лапшиновка и Сокур. Там автомобилистка не справилась с управлением, после чего машина перевернулась.

Выбравшись из авто, она пошла за помощью, однако, в ее отсутствие машина загорелась. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия и потушили автомобиль. Машина полностью сгорела.

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