Фото: архив КП
В Татищевском районе девушка опрокинулась на легковушке: автомобиль загорелся. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает администрация Татищевского района.
Происшествие произошло вчера, 21 августа, в 15:10 на трассе между селами Мизино-Лапшиновка и Сокур. Там автомобилистка не справилась с управлением, после чего машина перевернулась.
Выбравшись из авто, она пошла за помощью, однако, в ее отсутствие машина загорелась. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия и потушили автомобиль. Машина полностью сгорела.
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