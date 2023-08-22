Виновник смертельной аварии под Калининском два года будет работать принудительно. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Саратовской области.

Напомним, 27 ноября 2022 года в Калининском районе Саратова произошла страшная авария. Во втором часу ночи на трассе между Балашовом и Саратовом 35-летний водитель Lada Vesta вылетел на встречную полосу и влетел в автомобиль ВАЗ-2115. В результате аварии погиб водитель «пятнадцатой», ему было 63 года.

Виновник получил два года принудительных работ и обязан заплатить 1,8 млн рублей за моральные страдания родственникам погибшего.