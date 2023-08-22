Панков: Необходимо слышать мнение коллектива, чтобы проблемы БЭТ решались

"Надо регулярно встречаться с сотрудниками градообразующего предприятия. Чтобы проблемы решались своевременно. Тем более, многие из них не требуют больших затрат"

В рабочей поездке в Балаково депутат Госдумы Николай Панков встретился с коллективом «Балаковоэлектротранса».

Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слоV».

«Всегда нахожусь на связи с работниками «Балаковоэлектротранса». Недавно они рассказали о проблеме. Многие троллейбусы не на ходу. Стоят в ряд на территории.

Ещё раз приехал на предприятие. С коллективом прошли по этому «калашному ряду» (так они его называют). Оказалось, здесь нет инженера-электроника, который может вернуть троллейбусы в строй. Это показывает неэффективность руководства БЭТ. Если за 2 года они не смогли найти нужного специалиста. Предложил – давайте тогда подключусь, если это такая сложная задача. Или вот замглавы района направим на поиски. Специалиста нужно срочно искать.

Используются даже не все исправные троллейбусы. Говорят, что нет полной загрузки. Маршруты частично дублируются автобусами. И люди подозревают, нет ли в этом чьего-то корыстного интереса. Считаю, в городе надо пересмотреть схему движения. Чтобы максимально эффективно использовать автобусы и сохранить электротранспорт.

В городе энергетиков нет освещения на разворотном кольце троллейбусов и нескольких остановках. Оправдания такие, что проводить туда освещение дорого. Но безопасность людей дороже. Поэтому нужно искать решение.

Неправильно, что встречи с коллективом проводят только в присутствии депутата. Надо регулярно встречаться с сотрудниками градообразующего предприятия. Чтобы проблемы решались своевременно. Тем более, многие из них не требуют больших затрат», - отметил Николай Панков.