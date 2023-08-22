фото: Комитет по охоте и рыболовству

В Дергачевском районе задержан браконьер с пятью тушами сайгаков.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.

По данным ведомства, вечером 19 августа в селе Сафаровка Дергачевского района был задержан местный житель на автомобиле «УАЗ», он перевозил 5 туш краснокнижных сайгаков. Все пять животных были задавлены автомобилем, а еще три сайгака были добиты ножом в шею.

Гражданин был задержан сотрудником комитета совместно с работниками МО МВД Дергачевский, автомобиль доставлен в отдел полиции, туши незаконно добытых животных изъяли. Статья предусматривает обязательные и исправительные работы, а также лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом до 1 млн рублей. Кроме того, нарушитель должен будет возместить причиненный природным ресурсам ущерб в размере 1,5 млн рублей. Сайгаки занесены в красную книгу.