Евгений Ковалев: Выделение дополнительных денежных средств позволит завершить строительство тубдиспансера опережая сроки

"Средства будут направлены на реализацию мероприятий по выполнению строительно-монтажных работ в рамках опережающего финансирования"

На внеочередном заседании комитета по бюджету, налогам и собственности депутаты Саратовской областной Думы поддержали перераспределение бюджета на строительство противотуберкулезного диспансера в размере 1 млрд 238,5 млн рублей. Из них федеральных средств в размере 1,1 млрд рублей, областных - 138,5 млн рублей.

Средства будут направлены на реализацию мероприятий по выполнению строительно-монтажных работ в рамках опережающего финансирования.

«Новое учреждение здравоохранения – противотуберкулезный диспансер, строится по инициативе и при поддержке спикера Государственной думы Вячеслава Викторовича Володина. Председатель Госдумы неоднократно подчеркивал, что диспансер должен быть современным и высокотехнологичным. Ранее Вячеславом Викторовичем была поставлена задача завершить строительство и сдать больницу на год раньше запланированного срока и без ущерба качества. Однозначно поддерживаю выделение дополнительных денежных средств. Это позволит завершить строительство объекта с опережением сроков и обеспечить его соответствие всем требованиям», - отметил заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и собственности Евгений Ковалев (фракция «Единая Россия»).