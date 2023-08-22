фото: тг-канал горбольницы

В Саратове врачи спасли ныряльщика со сломанной шеей. Об этом сообщает горбольница №6.

В стационар в начале августа поступил 22-летний молодой человек в тяжелом состоянии. Оказалось, что после неудачного ныряния пациент вывихнул и сломал себе шейный позвонок. Врачи горбольницы совместно с коллегами из "СарНИИТО" провели операцию.

По словам пациента, он нырнул и сразу ударился головой о дно, мгновенно пропала чувствительность рук и ног.

— Боль тоже была, но самое страшное другое - я всплыл на поверхность лицом вниз, но перевернуться сам не смог, а друг подумал, что я просто шучу. Задерживал дыхание, сколько смог, чтобы не утонуть, было очень страшно. Меня достали, нашли машину и повезли в ближайшую больницу, я по-прежнему ничего не чувствовал. В приемном отделении врачи подтвердили то, о чем я уже и сам догадывался - я сломал шею, — рассказал ныряльщик.

Как сообщил завотделением нейрохирургии горбольницы №6 Максим Лымарев, ежегодно в стационар поступает 4-5 пациентов с переломами шейных позвонков.