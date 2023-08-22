Саратовские сотрудники «Т Плюс» сдали 12 литров крови

Фото: Т Плюс

27 энергетиков Саратовского филиала «Т Плюс» присоединились к акции «Мы с тобой одной крови», которая проходит во всех регионах работы Группы «Т Плюс». В рядах ее участников оказались как доноры с многолетним стажем, так и те, кто сдавал свою кровь впервые.

Инженеры и слесари, машинисты и аппаратчики, крановщики и обходчики - благородные цели акции объединили самых разных сотрудников энергокомпании. Все они с готовностью пришли в пункт сдачи крови и пожертвовали более 12 литров драгоценной жидкости. Кому-то кровь энергетиков поможет победить опасную болезнь, а кто-то с ее помощью сможет спасти свою жизнь.

«Акция «Мы с тобой одной крови» - добрая традиция, которая стала важным элементом корпоративной культуры энергокомпании, – отмечает директор Саратовского филиала «Т Плюс» Сергей Анташев. – Это реальная возможность помочь людям, которые попали в беду».

Акция проводится с 2012 года, и с каждым разом число ее участников увеличивается. Станция переливания крови и «Т Плюс» сотрудничают уже несколько лет.